Все будет секси: появилась новая порция фотожаб на партию "Слуга народа"

В сети активно обсуждают недавнюю инициативу президента Владимира Зеленского по выработке "стандарта новостей" и заявления нового лидера президентской партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Корниенко в ходе своей речи на съезде партии сказал, что "Слуга народа" "должна быть секси". Пользователи сети едко высмеяли это заявление соответствующей фотожабой.

Также жесткой критике подвергся указ президента Зеленского, в котором глава государства поручил Кабинету министров разработать "требования и стандарты" новостей.

Создатели фотожаб предполагают, каким же именно должен быть "стандарт" и проводят параллели как с советским прошлым, так и с телеканалом "1+1", на котором выходят шоу студии "Квартал 95".

Напомним, подробнее о президентской партии читайте в материале "Апострофа": Мы должны быть секси и возбуждать: чем запомнился первый съезд "Слуги народа".