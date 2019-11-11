Мы должны быть секси и возбуждать: чем запомнился первый съезд "Слуги народа"

В воскресенье, 10 ноября, партия "Слуга народа" провела первый после парламентских выборов съезд, во время которого приняла ряд важных решений, в том числе, об избрании нового главы партии, которым стал Александр Корниенко. О том, как проходил съезд "Слуги народа" в престижном ТВЦ "Парковый" - в материале "Апострофа".

"Я не лох, Save ФОП", - такими плакатами встречала всех делегатов и гостей съезда группа протестующих, которая требовала от депутатов отменить законы 128-9 и 129-9 о введении кассовых аппаратов. Некоторые парламентарии останавливались и вступали в дискуссию с протестующими, но большая часть гостей стремилась скорее укрыться под крышей "Паркового".

Гостей было немного - большинство мажоритарщиков отсутствовало на съезде, так как их не приглашали, но не было и части списочников, в том числе, засветившегося в секс-скандале нардепа Богдана Яременко. Его обещают сместить с должности главы комитета по иностранным делам уже в понедельник, 11 ноября. Присутствовал на съезде и президент Владимир Зеленский. Правда, только на экранах телевизоров, где транслировались его избирательные ролики.

"Возможно, его хотят оградить от негатива и острых тем. Вы же видите эти митинги под зданием", - предположил один из делегатов.

Несмотря на протесты у "Паркового", большинство делегатов были в хорошем настроении и охотно раздавали комментарии для прессы. В повестке дня был вопрос переизбрания главы партии. Также обсуждался ряд вопросов о партстроительстве и участии в выборах в Объединенные территориальные громады (ОТГ), которые пройдут 22 и 29 декабря 2019 года.

Интриги с избранием нового главы не было: ещё до съезда в партии говорили, что именно Александр Корниенко является главной кандидатурой на этот пост и ему будет поручена важная миссия по организационным вопросам партии.

"Пока что я один кандидат. Конкурентов нет", - улыбаясь, в кулуарах съезда говорил Корниенко.

Корниенко:"Конкурентов нет" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

И действительно, после того, как свои полномочия сложил бывший глава партии, а ныне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, делегаты съезда в количестве 52 человек проголосовали за Корниенко. "Как неожиданно", - пошутил он.

"Мы показали тот результат, которого в стране ещё не было... не только в Украине, но и в Европе. Надо этот тренд продолжать, чтобы повторить результат и на местных выборах", - пламенно выступал с трибуны Разумков.

"Сегодня мы являемся наибольшей политической фракцией, которой доселе не было в стенах парламента. Эта команда объединилась вокруг президента и каждый день к нам присоединяются новые люди", - вещал спикер.

В своем выступлении он также рассказал о рекорде нового парламента: "Мы за время своей работы рассмотрели 272 законопроекта и 77 приняли".

После Разумкова эстафету выступления подхватил Корниенко. "Мы сделаем Украину страной общин, где власть будет у людей. Но этот план сработает, если на местах власть не перехватят местные кланы. Местные выборы так или иначе должны состоятся в следующем году", - рассказывал Корниенко со сцены, тихо добавив "я надеюсь".

Такая неуверенность, как позже рассказал собеседник "Апострофа" во фракции, связана со сроками проведения выборов.

"Если нам удастся найти 300 голосов для голосования по децентрализации, то тогда проведем выборы весной, если нет - то уже осенью. Но, так или иначе, выборы состоятся в 2020 году", - отметил собеседник.

В разгар выступления Корниенко, в зал вальяжно зашел уже ставший скандальным депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Дубинский. Привлекая к себе максимум внимания, Дубинский, не обращая внимания на выступление Корниенко, начал делать селфи с Николаем Тищенко, который недавно засветился в переписке с "джокером". После импровизированной фотосессии Дубинский пошёл вперед, заняв место рядом с Разумковым.

В зал вальяжно зашел Александр Дубинский Фото: Апостроф / Александр Гончаров

А на сцене новый глава "Слуги народа" продолжал вещать о партийном строительстве. "Немного затянули выступление", - перешептывались между собой сидящие в зале депутаты, пока на сцене показывали скудные кадры презентации партийного будущего "Слуги народа".

Обрисовав строительство страны мечты, в зале перешли к вопросам. И тут началось самое интересное. Нардеп Евгений Шевченко попросил обрисовать идеологию партии (кто мы? центристы, левые, правые) и стратегию возвращения Донбасса.

"То, что говорит Кабинет министров, неприемлемо. Есть ощущение, что это подкидыш, а не наш Кабмин", - добавил Шевченко. В ответ Корниенко сказал, что идеология будет дорабатываться. "Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - подчеркнул новоизбранный глава "Слуги народа".

Не обошлось и без скандалов. Нардеп Антон Поляков, который стал инициатором сбора подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, спросил Корниенко, готов ли тот пройти полиграф, где ответил бы на вопросы о том, продавались ли места на выборах в Черниговской области. Отвечая на вопрос, Корниенко предложил на следующий день вместе пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, и, если надо, пройти полиграф вместе.

После небольшой перепалки новый глава партии ещё раз вдохновил политсилу на местные выборы: "Я за широкий социальный лифт. Если мы к выборам не потеряем рейтинг, учитывая все наши скандалы, интриги и голосования не за то, что хотят люди, то лифт будет работать, а если нет - в лифт не попадут достойные", - заявил Корниенко.

"Наша партия должна быть секси, как говорит наш Миша Федоров (министр по цифровой трансформации, - "Апостроф"), чтобы возбуждать", - на прощание добавил Корниенко.

Корниенко: "Наша партия должна быть секси" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Во время съезда также представили список новых членов партии, в который вошли около 30 человек, в том числе нардепы Макс Бужанский, Александр Куницкий и Александр Дубинский. Вступил в ряды партии и ресторатор Николай Тищенко, которого из-за скандала с перепиской со сцены назвали "Джокер Джокерович".

Буквально спустя два часа съезд торжественно закрыли и "слуги" разбрелись по кулуарам. Традиционных для сборов "Слуги народа" помпезных угощений не было - только кофе, соки и фрукты.

Как объяснили в "Слуге", съезд был оплачен из партийного фонда. "У нас с "Парковым" официальная аренда на три месяца", - рассказала "Апострофу" нардеп Евгения Кравчук.

Спустя полчаса "Парковый" почти опустел. О том, что еще недавно здесь заседала правящая партия, напоминала только пустая трибуна, на которой зелеными буквами было выведено "Слуга народа".