Вятрович заявил о своем увольнении из Института нацпамяти: видео и реакция сети

Владимир Вятрович покинул должность директора Украинского института нацпамяти.

Об этом сообщает сам Вятрович на своей странице в Facebook.

Заявление он опубликовал в связи с увольнением его с поста Кабинетом министров.

"Это были наполненные пять с половиной лет", - написал он.

По словам Вятровича, работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей.

Пользователи сети прокомментировали его увольнение с должности.

Как сообщал "Апостроф", Вятрович заявлял, что декоммунизация в Украине является необратимым процессом, поскольку была выполнена практически до конца.