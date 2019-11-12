Задержание на взятке чиновницы ОПУ: появились новые подробности и реакция офиса Зеленского

Задержанная по обвинению в получении взятки директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля якобы хвасталась тем, что сможет "решить любую проблему" через связи в ОП.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".

Как утверждается, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, на задержание Кондзели отреагировали в Офисе президента. Там отметили, что Кондзеля работала в разных отделах Администрации президента с 2005 года.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, то опаснее для государства злоупотребления с его стороны. Все подробности в НАБУ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал "Апостроф", ранее НАБУ по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшему генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину. Следствие посчитало, что он не указал в декларации часть своего имущества. Сам подозреваемый сообщил о готовности сотрудничать со следствием.