Кива внезапно засветился на росТВ с громким заявлением: опубликовано видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива объяснил свое появление в Верховной Раде в маске Джокера в эфире одиозной российской телепередачи "60 минут".

Кива назвал свою акцию протестом "народного депутата и гражданина, который сказал, что будет бороться и обличать тех, кто называет себя "слугами народа".

Впрочем, ведущая пропагандистской передачи, Ольга Скабеева, не оценила "перформанс" Кивы и позволила себе пошутить на тему российской агрессии в Украине.

"Я призываю не смеяться на эту тему. Это же серьезно. Это же имидж Украины, вы же в НАТО идете, у вас же агрессия, аннексия и вот это вот все. А потом вы скачете в резиновых масках, с кровоподтеками! Почему вы злой клоун в конце концов, а не добрый?!", – сказала она.

Нардеп в ответ заявил, что своей цели он добился – его "услышали люди".

"Сегодня идет давление на свободу слова и принимают те законы, которые фактически являются убийственными для страны и для народа Украины. И мы как оппозиционная партия должны этому противостоять. У нас сегодня существует давление на те каналы, которые дают сбалансированную политику, и это порождает протест", – заявил Кива.

Он добавил, что украинский парламент превратился в еще одно цирковое представление. В то же время депутат считает, что политика сейчас должна быть более яркой. В качестве примера такой "яркой политики" Кива назвал Владимира Жириновского.

Как ранее сообщал "Апостроф", появление Ильи Кивы в маске Джокера в Верховной Раде вызвало множество шуток в социальных сетях.