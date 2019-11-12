RU  UA  EN

вторник, 12 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 ноября

17:00
Женщина копирует наряды знаменитостей, доказывая, что стиль не зависит от размера: фото
16:48
В "вечернем" платье и с iPhone: сеть взбудоражило интересное фото из Рады
16:29
Не хватает Бэтмена: странную выходку Кивы в Раде высмеяли забавной фотожабой
16:10
Все болит: Леся Никитюк показала синяки после падений на съемках
16:05
Собираются продать землю и бежать из страны: Рабинович высказал мнение о планах окружения Зеленского
16:04
Суд в России вынес жесткий приговор крымским татарам: подробности и фото
16:00
Оксана Марченко пожаловалась на слежку СБУ и заявила о решении идти в президенты
15:59
Чиновников небольшого города на Донбассе "поймали" на странной покупке: документ
15:43
Дизайнер Стелла Маккартни удалила пост о Меган Маркл из-за возмущения в соцсетях
15:28
Работал деканом в вузе: что известно о новом главе Полтавской ОГА
15:25
Рада приняла важный закон по добыче янтаря: кому и за что грозят штрафы
14:58
Превратили в цирк: в сети ажиотаж из-за странной выходки Кивы в Раде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не хватает Бэтмена: странную выходку Кивы в Раде высмеяли забавной фотожабой

вторник, 12 ноября 2019, 16:29
переглянути новину українською

В сети не унимаются и продолжают троллить народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву из-за его странного появления в парламенте в маске героя нашумевшего триллера "Джокер".

Политолог Алексей Голобуцкий опубликовал удачную карикатуру по этому поводу.

На ней можно увидеть Киву, которого фотографирует нардеп от партии "Слуга народа" Александр Скичко, а в подписи к карикатуре говорится: "Ты Бэтмена в Раде не видел сегодня?"

Напомним, в странном образе Кива явился в парламент во вторник, 12 ноября. На видео, отснятом в Верховной Раде, зафиксировано, как Кива надел маску и спокойно разгуливает в таком виде по парламенту.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся ажиотаж из-за появления Кивы в парламенте в таком виде.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: