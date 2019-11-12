Не хватает Бэтмена: странную выходку Кивы в Раде высмеяли забавной фотожабой

В сети не унимаются и продолжают троллить народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву из-за его странного появления в парламенте в маске героя нашумевшего триллера "Джокер".

Политолог Алексей Голобуцкий опубликовал удачную карикатуру по этому поводу.

На ней можно увидеть Киву, которого фотографирует нардеп от партии "Слуга народа" Александр Скичко, а в подписи к карикатуре говорится: "Ты Бэтмена в Раде не видел сегодня?"

Напомним, в странном образе Кива явился в парламент во вторник, 12 ноября. На видео, отснятом в Верховной Раде, зафиксировано, как Кива надел маску и спокойно разгуливает в таком виде по парламенту.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся ажиотаж из-за появления Кивы в парламенте в таком виде.