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Появилась забавная фотожаба на "битву" за рынок земли в Раде

среда, 13 ноября 2019, 15:55
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В сети активно обсуждают события в Верховной Раде, которые произошли перед голосованием за законопроект №2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.

В частности, политолог Алексей Голобуцкий опубликовал фотожабу, которую он подписал: "Арахамия беседует со слугой народа".

В качестве иллюстрации был использован кадр из советского популярного фильма "Кавказская пленница".

"Он сказал, что если вы откажетесь проголосовать за рынок земли, они вас зарежут. Шутка!", – говорит герой фотожабы.

Отметим, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что на заседание фракции приходил президент Украины Владимир Зеленский. Он успокаивал парламентариев и гарантировал им изменение спорных положений законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"У нас было очень продуктивное заседание фракции, посвященное голосованию за рынок земли, очень такой дискуссионный вопрос. Президент пообещал, что между первым и вторым чтением норма о продаже земли иностранцам будет убрана из законопроекта", - сказал Арахамия журналистам

Как ранее сообщал "Апостроф", народные депутаты все же проголосовали за законопроект о продаже земли в первом чтении.

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