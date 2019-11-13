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Как Рада пытается голосовать за рынок земли: онлайн трансляция

среда, 13 ноября 2019, 10:50
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Фото: Александр Гончаров/Апостроф

В среду, 13 ноября, Верховная Рада попытается рассмотреть в первом чтении ряд земельных законопроектов, а также изменения в Налоговый кодекс и законодательства по информационной защите.

Список законов, которые будут рассматриваться на заседании, опубликован на официальном сайте парламента.

В первом чтении, в частности, будут рассматриваться изменения в Земельный кодекс и ряд других законов, регулирующих оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Смотрите онлайн трансляцию

11:05 А вот "Слуга народа" Никита Потураев уверен, что против открытия рынка земли выступают наследники Ленина и Сталина. ¯\_(ツ)_/¯

10:53 Вот что рассказывают люди, которые пришли под Раду.

10:46 В заседании Рады объявлен перерыв на 30 минут. Пока даже те, кто поддерживает запуск рынка земли как такого, признают, что закон очень плохой и его нужно хорошо доработать. Предлагают провести масштабный круглый стол.

10:40 Выступающие нардепы пока аргументируют свою позицию почти одинаково: украинские фермеры не защищены и могут потерять свои земли, поскольку не смогут финансово тягаться с олигархами и международными компаниями. Поэтому проект закона нужно снять с рассмотрения и доработать, чтобы защитить украинцев. Кроме того, нужен референдум, на котором украинцы решат - смогут ли иностранцы и иностранные компании покупать землю в Украине.

10:35 Под Радой сегодня тоже горячо. Протесты начались еще с самого утра. Пришло много людей, требующих отказаться от запуска рынка земли. Принесли даже свинью в гробу.

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10:20 Из-за земельного вопроса в Раде сразу же началась блокада. Нардепы требуют отложить рассмотрение вопроса и назначить референдум по вопросу продажи земли иностранцам.

Как сообщал "Апостроф", 13 ноября перед заседанием активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона.

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