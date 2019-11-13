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Советников Зеленского поймали на лжи про "погибших" на Донбассе братьев: фото и видео

среда, 13 ноября 2019, 17:42
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Во время общения с Куртом Волкером помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и советник-футуролог Игорь Новиков соврали о гибели своих братьев на войне на Донбассе.

13 ноября об этом заявил лейтенант запаса ВСУ Орест Каракевич.

"Мы провели свое расследование по заявлениям господина Ермака и Новикова, что их родные братья были убиты на Донбассе в результате войны. Я сразу зашел на страницу к Денису Ермаку и обнаружил, что он жив. В частности, 1 ноября этого года запостил фото Айдара. Мы с ним пересекались в 2015 году, в батальоне Айдар он не служил. Патриотически настроен, к нему нет претензий. В боевых задачах не был, в составе батальона не был. Факт - он жив ", - сказал Каракевич.

При этом Игорь Новиков сам написал комментарий к посту Романа Кулика о том, что его брат жив.

"Факт в том, что в обоих братья целы и невредимы. Оказывается, что они солгали в США на эту тему", - сказал военный.

Во время общения с Волкером Ермак и Новиков обвинили в гибели братьев экс-президента Петра Порошенко.

"И на этом обеде и господин Ермак, и господин Новиков вынули свои мобильные телефоны и показали фотографии родных родственников, один был братом, и один был двоюродным братом, которого убили или ранили на востоке. И они показали это Курту и мне, и они сказали: "Порошенко отвечает за это", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", раньше бывший спецпредставитель США Курт Волкер давал конгрессменам однообразные показания.

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