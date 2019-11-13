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"Битва" за рынок земли: в Раде приняли скандальное решение

среда, 13 ноября 2019, 15:12
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В среду, 13 ноября, в Верховной Раде Украины приняли скандальное решение из-за споров о земельной реформе - народные депутаты будут работать до конца рассмотрения законопроектов, несмотря на то, что за регламентом предусматривался короткий рабочий день.

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С соответствующим предложением выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Его поддержали 234 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Сейчас депутаты рассматривают 8-й из 11-ти законопроектов о рынке земли.

Как известно, изначально Рада проголосовала за продление работы в пленарном режиме до 15:00.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что 13 ноября активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона.

Между тем, народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Павла Павлиша заметили за интересным занятием во время рассмотрения скандальных законов в Раде.

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