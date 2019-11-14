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Ветераны АТО жестко обратились к Зеленскому из-за Коломойского: что происходит

четверг, 14 ноября 2019, 15:47
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От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на высказывания украинского олигарха Игоря Коломойского о необходимости мира и сотрудничества с Россией.

Об этом говорится в официальном обращении Движения ветеранов Украины, опубликованном в соцсети Facebook.

По мнению ветеранов АТО, в интервью изданию NY Times Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью 111 УК (государственная измена). В частности авторов обращения возмутил призыв к миру со страной-агрессором и высказывания по поводу некоего "нового Варшавского договора".

"Учитывая вышесказанное мы требуем от Вас, как от гаранта Конституции:

1. Сделать официальное заявление относительно заявлений И. Коломойского и дать надлежащую оценку его словам.

2. Поручить соответствующим органам начать следствие по ст. 111 "Государственная измена" относительно этого случая.

3. Законодательно утвердить вектор движения нашего государства в НАТО и ЕС", - сказано в тексте обращения.

Ветераны считают недопустимыми любые заигрывания с врагом и пообещали сделать все, "чтобы это стало невозможным для любого из тех, кто находится на нашей территории - Украинской земле, независимо от гражданства и статуса".

"Владимир, пора определяться, ведь возникает вопрос: Вы - Президент Украины, или просто человек Коломойского?" - поставили главу государства перед выбором авторы обращения.

Как сообщал "Апостроф", украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России.

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