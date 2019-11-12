Последние шаги: в Украине сделали уточнение по будущей встрече Зеленского с Путиным

Во вторник, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске была подтверждена встреча лидеров стран Нормандского формата, которая должна будет пройти в ближайшее время.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарка Олифер.

По ее словам, на заседании были "сняты все препятствия" на пути к встрече в Нормандском формате. Последними шагами в этом направлении, как отмечает Олифер, было успешное разведение сил и средств в районах Золотого, Петровского и Станицы Луганской на линии соприкосновения на Донбассе.

"Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", – добавила пресс-секретарь.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия выдвинула новое условие для встречи Зеленского с Путиным в Нормандском формате.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "концентрируются на подготовке к процессам Нормандского формата".