Начались чистки: из фракции "Слуги народа" выгнали двух депутатов

Фракция "Слуга народа" стала на два народных избранника меньше. Во время закрытого заседания было принято решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова из президентской фракции.

Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, в "Слуге народа" "начались чистки".

По данным источника, решение было принято после того, как нардепы отказались голосовать в поддержку введения рынка земли.

"Второй хоть открыто с трибуны власть ни в чем не обвинял, но также не голосовал вместе с большинством и был в конфликте с руководством фракции", - говорится в сообщении.

Поляков считает, что у фракции нет конкретных доказательств его неголосований или прогулов заседаний.

Скороход же заявила о планах "голосовать за программу президента, а не лоббистские законы, которые им пихают под лозунгом законопроектов президента".

Также оба политика сказали, что будут поддерживать Зеленского как внефракционные депутаты.

Напомним, что Скороход, которая не так давно расплакалась прямо во время заседания парламента, заявила с трибуны, что накануне был задержан ее гражданский муж Алексей Алякин. По ее словам, таким образом, ей отомстили за то, что она голосовала против проекта закона о рынке земли.