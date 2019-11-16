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Рядовым - меньше, начальству - больше: названы суммы, которые раздают в Раде "слугам народа"

суббота, 16 ноября 2019, 17:58
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Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", заявила, что другие члены фракции получали зарплату в конвертах: от пяти до пятнадцати тысяч долларов.

Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK.

По словам Скороход, она неоднократно слышала о том, что "слугам народа" действительно раздают зарплаты в конвертах. При этом ей самой не предлагали зарплат в конвертах, поскольку ее личная позиция не совпадает с позицией фракции.

"Ко мне даже подходили мои коллеги и спрашивали, получила ли я зарплату", – рассказала Скороход.

Она уточнила, что нардепы якобы получали по 5, 10 и 15 тысяч долларов. Пять тысяч получали обычные депутаты, десять – руководители комитетов и пятнадцать – заместители главы фракций.

Как ранее сообщал "Апостроф", 15 ноября Киевский суд принял решение по Алексею Алякину, супругу народного депутата Украины Анны Скороход.

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