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Суд вынес вердикт по мужу изгнанной из "Слуги народа" Скороход

пятница, 15 ноября 2019, 18:16
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Фото: Страна

В пятницу, 15 ноября, Киевский суд принял решение по супругу народного депутата Украины Анны Скороход, которую исключили из состава фракции "Слуги народа".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Страну.

Так, суд избрал меру пресечения задержанному в четверг, 14 ноября, Алексею Алякину - гражданскому мужу нардепа "Слуги народа" Анны Скороход. По решению Шевченковского суда Киева, Алякин отправлен на 60 дней под домашний арест.

Как сообщалось, ГПУ дала подробное пояснение вокруг скандала с супругом Скороход.

Подробнее о сложившейся ситуации и о том, что сказали все участники скандала, читайте в материале "Апострофа": Провокация или диктатура: все подробности нового громкого скандала в партии Зеленского.

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