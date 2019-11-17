Лукашенко жестко выругался из-за предложений России по интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия каждый год ставит республике новые условия, намекая на интеграцию стран.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси поставил под сомнение союз страны с Россией.

"Извините, на хр*на нужен тогда такой союз", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - отметил президент Беларуси.

Он также подчеркнул, что республика не создает с Россией военный альянс.

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада - ред.). Никогда этого не будет", - сказал он, обращаясь к польскому журналисту.

Как сообщал "Апостроф", 6 октября в столице Беларуси, Минске, прошла акция под названием "Митинг за независимость" против возможной интеграции с Россией.