В Беларуси прошла акция против интеграции с Россией: фото и видео

В воскресенье, 6 октября, в столице Беларуси, Минске, прошла акция под названием "Митинг за независимость" против возможной интеграции с Россией.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, организатором акции выступил оппозиционый политик Николай Статкевич, лидер незарегистрированной в Беларуси партии "Народная Грамада". Участие в протесте приняли около 100 человек.

Статкевич заявил, что считает своим долгом содействовать отстранению Лукашенко от власти. Статкевич призвал беларусов к объединению, чтобы, как он выразился, страну не смогли продать никому.

Напомним, по сообщениям СМИ, правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран. Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов, единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей. Президент Беларуси Александр Лукашенко косвенно подтвердил наличие согласованной программы совместных действий.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Поглотив Беларусь, Россия сможет нанести удар по Киеву - белорусский политик.