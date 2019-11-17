Выполняет особые поручения: всплыли данные о контактах помощника Зеленского с людьми Путина

Помощник президента Владимира Зеленского по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российскими "кураторами" боевиков на Донбассе: вице-премьером Кремля Дмитрием Козаком, Владимиром Сурковым и Администрацией президента РФ в целом.

Об этом в эфире телеканала "Эспресо.TV" заявил дипломат Роман Безсмертный.

"Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина", - сообщил Безсмертный.

При этом дипломат также отметил, что в случае с этими контактами, речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении "поручений Зеленского".

"Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи", - подчеркнул Безсмертный.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 13 ноября, в Киеве в ресторане на улице Жилянской был замечен помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в компании с американским лоббистом Браяном Ланза.