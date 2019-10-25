"Игры" могут закончиться плохо: названа главная цель визита "серого кардинала" Путина на Донбасс

В сети появилась информация, что советник президента РФ Владимира Путина, ответственный за российскую политику на Донбассе, Владислав Сурков отправился в Донецк, чтобы обсудить с главарем ДНР Денисом Пушилиным сразу ряд вопросов.

Об этом сообщил "Апостроф" со ссылкой на канал "Легитимный" в Telegram.

Согласно сообщению источника, Сурков планирует "жестко" общаться с Пушилиным по причине того, что он начал сближаться с группой кремлевских кураторов под руководством Козака и Бабича. Также будет поднят вопрос потери влияния Пушилина на оккупированных территориях.

"Сурков едет объяснить Пушилину, что такие "игры" плохо заканчиваются", - сообщили на канале.

В рамках своего визита Сурков обсудит вопросы подготовки передачи предприятий под юрисдикцию Украины, поставок угля с оккупированных территорий Украине,

"Суркову необходимо удержать Донецк под своим влиянием, так как по работе в самой Украине у него "результаты" слабые. Одно спасает Суркова, команда Бабича тоже пока ничего конкретного не предложила по работе на "украинском направлении", - заметили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики сообщили о якобы существовании у украинского правительства "плана Б" по Донбассу, который подразумевает полную изоляцию и консервацию оккупированных территорий.