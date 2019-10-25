RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 октября

13:52
Тина Кароль выпустила клип к новой судьбоносной песне "Иди на жизнь"
13:49
"Игры" могут закончиться плохо: названа главная цель визита "серого кардинала" Путина на Донбасс
13:24
"Российский водочник": в СМИ рассказали о чиновнике, который назначен для ликвидации Укрспирта
13:15
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон застали за поцелуями с таинственным незнакомцем: фото
12:42
Полякова блеснула шикарной фигурой и рассказала, как похудела
12:28
Каменских выпустила новый эпатажный клип: и это нормально, если вы ничего не поняли
12:08
Новым замом министра обороны стал военный дипломат: что о нем известно
12:06
В деле Гладковского произошел новый поворот: прокурор раскрыл детали
11:55
Анджелина Джоли рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам
11:40
В Киеве выбрали "Мисс Украину Вселенную-2019": вот кто поедет на мировой конкурс красоты
11:12
Планирует выступить в Раде: появились интересные детали визита генсека НАТО в Украину
10:49
Медведчук в Москве встретился с Медведевым: детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Игры" могут закончиться плохо: названа главная цель визита "серого кардинала" Путина на Донбасс

пятница, 25 октября 2019, 13:49
переглянути новину українською

В сети появилась информация, что советник президента РФ Владимира Путина, ответственный за российскую политику на Донбассе, Владислав Сурков отправился в Донецк, чтобы обсудить с главарем ДНР Денисом Пушилиным сразу ряд вопросов.

Об этом сообщил "Апостроф" со ссылкой на канал "Легитимный" в Telegram.

Согласно сообщению источника, Сурков планирует "жестко" общаться с Пушилиным по причине того, что он начал сближаться с группой кремлевских кураторов под руководством Козака и Бабича. Также будет поднят вопрос потери влияния Пушилина на оккупированных территориях.

"Сурков едет объяснить Пушилину, что такие "игры" плохо заканчиваются", - сообщили на канале.

В рамках своего визита Сурков обсудит вопросы подготовки передачи предприятий под юрисдикцию Украины, поставок угля с оккупированных территорий Украине,

"Суркову необходимо удержать Донецк под своим влиянием, так как по работе в самой Украине у него "результаты" слабые. Одно спасает Суркова, команда Бабича тоже пока ничего конкретного не предложила по работе на "украинском направлении", - заметили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики сообщили о якобы существовании у украинского правительства "плана Б" по Донбассу, который подразумевает полную изоляцию и консервацию оккупированных территорий.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зепония или как не превратить внешнюю политику в политический туризм за госсчет

Формула Украины: почему мирный план лучше импровизации

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: