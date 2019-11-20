Скандал с обвинениями "слуги народа" в педофилии: появились неожиданные подробности

Народный депутат "Слуги народа" Роман Иванисов, который недавно попал в громкий скандал из-за судимости за педофилию, действительно находился в местах лишения свободы.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге в среду, 20 ноября.

"Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент", - сказал он.

Напомним, Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года сотрудниками Куйбышевского райотдела милиции Запорожской области. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительных колониях общего режима.

Обновлено: В ГПУ выпустили опровержение слов Рябошапки. В опубликованном заявлении утверждается, что информация не подтверждена, а проверка продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина попала в громкий скандал, связанный с якобы получением своей должности через постель.