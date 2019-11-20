В ГПУ неожиданно опровергли слова генпрокурора о скандале с судимостью за изнасилование у "слуги народа"

В Генеральной прокуратуре Украины пошли на попятную с подтверждением факта наличия погашенной судимости за педофилию у народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня (20 ноября, - прим. ред.) во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года сотрудниками Куйбышевского райотдела милиции Запорожской области. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительных колониях общего режима.

Как сообщал "Апостроф" ранее в ГПУ подтвердили наличие погашенной судимости у Иванисова.