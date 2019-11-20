RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:48
Проект экс-руководства ФГИ: журналисты рассказали об инициативе реприватизации "Укртелекома"
18:12
Запуск "Северного потока-2" откладывается: в Украине доступно пояснили, что не так в заявлении Кремля
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:12
В руководство "Укроборонпрома" вошел экс-нардеп от партии Порошенко
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:26
Трамп оконфузился запиской об Украине на важной встрече: интересные подробности и фото
16:15
Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала
16:02
Рейтинг Зеленского продолжит падение: эксперт прокомментировала заявления Рабиновича на телемарафоне
15:58
Была в шоке: финалистка Танців з зірками рассказала, на сколько похудела за время участия в шоу
15:08
Попавшая в секс-скандал замминистра оконфузилась громким постом: в сети ажиотаж
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В ГПУ неожиданно опровергли слова генпрокурора о скандале с судимостью за изнасилование у "слуги народа"

среда, 20 ноября 2019, 20:20
переглянути новину українською

В Генеральной прокуратуре Украины пошли на попятную с подтверждением факта наличия погашенной судимости за педофилию у народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня (20 ноября, - прим. ред.) во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года сотрудниками Куйбышевского райотдела милиции Запорожской области. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительных колониях общего режима.

Как сообщал "Апостроф" ранее в ГПУ подтвердили наличие погашенной судимости у Иванисова.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: