Топ-чиновница МИД Украины сделала громкое заявление об отставке: что происходит

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что, вероятно, покинет свою должность уже на следующей неделе.

Об этом сообщает "24 канал".

По словам Зеркаль, она планирует сделать перерыв в работе.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (отставка с должности, - ред.)", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что не чувствует возможности полноценно противодействовать России в системе внешней политики, которую проводит президент Владимир Зеленский.

"Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента", - подчеркнула заместитель министра.

Как сообщал "Апостроф", 18 ноября 2019 года Россия передала Украине малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", захваченные при попытке пройти через Керченский пролив в декабре 2018 года.