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Топ-чиновница МИД Украины сделала громкое заявление об отставке: что происходит

среда, 20 ноября 2019, 06:52
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Фото: zn.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что, вероятно, покинет свою должность уже на следующей неделе.

Об этом сообщает "24 канал".

По словам Зеркаль, она планирует сделать перерыв в работе.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (отставка с должности, - ред.)", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что не чувствует возможности полноценно противодействовать России в системе внешней политики, которую проводит президент Владимир Зеленский.

"Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента", - подчеркнула заместитель министра.

Как сообщал "Апостроф", 18 ноября 2019 года Россия передала Украине малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", захваченные при попытке пройти через Керченский пролив в декабре 2018 года.

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