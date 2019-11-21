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Насиловали вместе с сыном мэра: жертва нардепа рассказала, как все было

четверг, 21 ноября 2019, 23:45
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Жертва изнасилования, в котором обвиняют народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, рассказала о подробностях произошедшего преступления.

Об этом сообщает ТСН, корреспондентам которого удалось пообщаться с женщиной.

Имя пострадавшей не называется. По ее словам, ей тогда было 25 лет (преступление произошло в 1995 году) и у нее был маленький ребенок, который до сих пор не знает об этих событиях. Девушку силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", - рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышево (с 2016 года - Бильмак), где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять". В преступлении, по сообщениям местных СМИ того времени, участвовал сын главы районной администрации.

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется… Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.

"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - поделилась жертва.

Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что исходя из появившихся свидетельств, информация о судимости нардепа Иванисова за изнасилование – верна. Он заявил, что фракция будет требовать от него сложить мандат.

"Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев - он должен сдать мандат… Из фракции мы его точно исключаем. Здесь не может быть никаких дополнительных условий", - заявил Арахамия.

Как сообщал "Апостроф", ранее факт наличия судимости у Романа Иванисова подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка, однако вскоре после этого пресс-служба ГПУ опровергла заявление своего начальника.

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