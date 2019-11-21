Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость

В сети появилось подтверждения факта наличия судимости у народного депутата из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, который якобы в 1990-ых был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Фото документа опубликовал экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

В своем Telegram-канале Портнов разместил фото указа бывшего президента Леонида Кучмы от 29 ноября 1996 года, в котором говорится о помиловании Иванисова Романа Валериевича, осужденного приговором суда в Запорожской области. Статьи, по которым был осужден Иванисов, не указываются.

В комментарии к фото документа Портнов добавил, что в его распоряжении также есть сам приговор суда, который он вскоре опубликует.

Как ранее сообщал "Апостроф", генеральная прокуратура Украины могла опровергнуть заявление своего главы, генпрокурора Руслана Рябошапки, о судимости нардепа "Слуги народа" Романа Иванисова из-за влияния главы Офиса президента Андрея Богдана.