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В "Слуге народе" резко высказались о судьбе нардепа, попавшего в скандал с педофилией

четверг, 21 ноября 2019, 13:28
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался о скандале вокруг его коллеги Романа Иванисова, который был якобы осужден за изнасилование несовершеннолетней, но скрывал этот факт.

По словам Арахамии, Иванисова исключат из партии, если информация подтвердится. При этом, в случае неправдивости новости, он останется в ее рядах.

"Он опровергал, говорит, что не было никакой судимости. Это его слова. Я посмотрел речь Рябошапки, который сказал, что проверка подтвердила погашение судимости. Это дело 1996 года, поэтому бумаг и нет. Господин Иванисов мне сообщил, что его представитель едет в Мариупольскую колонию. Если это было – ему не место в партии. Если этого не было – мы его заберем обратно", – сказал Арахамия.

В ближайшее время политическая сила направит запросы в СБУ, ГПУ и МВД с требованием проверки.

"Представьте себе, как господин Иванисов себя чувствует, если это фейк. Его насильником обзывают. Если это фейк, это будет очень обидно", – добавил Арахамия.

Он отметил, что из фракции Иванисов будет исключен немедленно, если информация подтвердится. А вот из партии его исключат только во время съезда.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", заявила, что ей поступали угрозы, в том числе и от главы фракции Давида Арахамии.

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