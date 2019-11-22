Стало известно о важной договоренности с МВФ по "ПриватБанку" и Коломойскому

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому могут на законодательном уровне запретить возвращать себе "ПриватБанк", который государство национализировало в декабре 2016 года.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Такое требование украинскому правительству поставил Международный валютный фонд.

В ближайшее время Верховная Рада может принять соответствующие законы, или внести поправки в уже существующие. В Кабмине на условиях анонимности тоже подтвердили, что работа над необходимыми изменениями уже ведется. Правда, текста будущего документа еще нет.

Напомним, что в декабря 2016 года государство национализировало "ПриватБанк", который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Экс-владелец в июне 2017 подал иск в суд с требованием признать национализацию незаконной. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил требования Коломойского. НБУ подал апелляцию.

Ранее "Апостроф" уже писал о попытке Коломойского заверить представителей МВФ в том, что Украина - ненадежный партнер в переговорах.