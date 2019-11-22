RU  UA  EN

пятница, 22 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 ноября

18:47
Мешают нашим интересам: Путин отказался признавать международные законы
18:40
У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка
18:29
"Поправку Геруса" протягивали через комитет с нарушением регламента - нардеп Скороход
18:27
Обыски в мэрии Одессы: в Генпрокуратуре раскрыли скандальные подробности
18:20
Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене
18:12
Потрачены сотни тысяч долларов: политолог рассказал о медиа-войне застройщика с чиновником в Одессе
18:02
Это не в моем стиле: режиссер "Джокера" лично опроверг слухи о запуске сиквела
17:48
Телемарафон Рабиновича собрал у экранов рекордные 9,5 млн телезрителей - СМИ
17:44
Влюбленная Могилевская выпустила клип с полуобнаженными парнями: видео
17:23
Слуга народа-2: исключенные из фракции нардепы рассказали о своем будущем
17:09
Звезда Spice Girls пожаловалась на безденежье и отсутствие работы в США
16:52
Секс-скандал с назначением замминистра: появилась реакция фигурантки и ее начальника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о важной договоренности с МВФ по "ПриватБанку" и Коломойскому

пятница, 22 ноября 2019, 16:36
переглянути новину українською

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому могут на законодательном уровне запретить возвращать себе "ПриватБанк", который государство национализировало в декабре 2016 года.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Такое требование украинскому правительству поставил Международный валютный фонд.

В ближайшее время Верховная Рада может принять соответствующие законы, или внести поправки в уже существующие. В Кабмине на условиях анонимности тоже подтвердили, что работа над необходимыми изменениями уже ведется. Правда, текста будущего документа еще нет.

Напомним, что в декабря 2016 года государство национализировало "ПриватБанк", который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Экс-владелец в июне 2017 подал иск в суд с требованием признать национализацию незаконной. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил требования Коломойского. НБУ подал апелляцию.

Ранее "Апостроф" уже писал о попытке Коломойского заверить представителей МВФ в том, что Украина - ненадежный партнер в переговорах.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа"

Как Украина отметила годовщину Майдана: фото, видео и все подробности

Конец эпохи договорняков: "слуги" вляпались в новый скандал

Жесткое наказание за "дерибан" и бутылка для "Джокера": о чем заявил Арахамия на брифинге

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: