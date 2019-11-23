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Помощника Зеленского обвинили в связях с путинским олигархом

суббота, 23 ноября 2019, 22:55
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Помощник президента Украины по международным вопросам Андрей Ермак имеет общий бизнес с компанией "Сарыч", которая связана с российским олигархом Аркадием Ротенбергом, другом Владимира Путина и строителем Крымского моста.

Об этом сообщается в проекте "Watchdogs.Расследования" на телеканале "Прямой".

По данным журналистов, Андрей Ермак владеет компанией "Интерпромфинанс-безопасность". Она связана с другой компанией под названием "Сарыч", которая раньше была украинской и владела землей в бухте Ласпи, в Крыму. После оккупации компания "Сарыч" была перерегистрирована в России и сменила владельцев. Теперь ее хозяева – люди, приближенные к Ротенбернгу.

"Господин Ротенберг или какое-нибудь другое лицо из России могли стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.

Сам Ермак через своего пресс-секретаря сообщил журналистам, что не имел никаких связей с компанией "Сарыч" еще до оккупации Крыма.

"Еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 13 ноября в Киеве в ресторане на улице Жилянской был замечен помощник президента Украины Андрей Ермак в компании с американским лоббистом Браяном Ланза.

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