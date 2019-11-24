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Мародерство россиян на захваченных кораблях высмеяли новой фотожабой

воскресенье, 24 ноября 2019, 16:56
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В сети была опубликована новая забавная фотожаба с президентом России Владимиром Путиным в образе пирата, посвященная мародерству россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков.

На фотожабе изображены также украинский политик Виктор Медведчук и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"15 моск*лей на унитаз с "Яны Капу". Йо-хо-хо", - гласит подпись под карикатурой, которая распространяется в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", россияне украли с захваченных в Керченском проливе в конце 2018 года кораблей не только дорогую технику и оборудование, но и нижнее белье экипажа.

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