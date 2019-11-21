Украли даже поношенные трусы: всплыли новые детали мародерства россиян на захваченных кораблях

Россияне украли с захваченных в Керченском проливе в конце 2018 года кораблей не только дорогую технику и оборудование, но и нижнее белье экипажа.

Об этом рассказал бывший военнопленный моряк Андрей Эйдер в Facebook.

Он назвал еще несколько предметов обихода, которые присвоили россияне, а также выразил удивление краже личных вещей захваченных в плен моряков.

"Даже плафоны с лампами украли… Вот я имею вопрос, ладно, плиту для еды (она инвертированная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у трусы? Вот, чего я не пойму, никогда", - отметил украинский моряк.

Как сообщал "Апостроф", 20 ноября, поздно вечером в Очаков прибыл президент Украины Владимир Зеленский, чтобы осмотреть три корабля Военно-морских сил Украины - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", возвращенные Россией. Глава государства после осмотра катеров, возвращенных из "плена", подтвердил, что на них не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения.