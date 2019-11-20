Даже унитазы поснимали: захваченные Россией корабли наконец-то возвращаются домой

Захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" уже вошли в территориальные воды Украины. Их тянут на буксире из-за того, что "россияне их угробили".

Об этом рассказал командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко в комментарии "4 каналу".

"Происходит буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему", - заявил он.

Приветствовать украинские суда в порту Очакова планируют в 15:00. По словам Воронченко, прибытие украинских судов в порту ожидается примерно в 16 часов.

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