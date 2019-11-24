RU  UA  EN

воскресенье, 24 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 ноября

19:19
Детей учат убивать: сеть ужаснули свежие фото "тренировок" в Крыму
19:00
5 важных правил ужина: как есть все и не поправляться
18:33
Жуткое ДТП под Киевом с участием авто Кулебы: появилось видео момента ЧП
18:08
Лучше бы в военкоматы рвались: сеть ужаснуло видео дикой давки у магазина в Ровно
17:32
Страшное ДТП под Киевом с участием детей: пострадал уполномоченный по правам ребенка
17:09
Смертельные "сюрпризы" и ОБСЕ: появились свежие фото из зоны разведения сил на Донбассе
16:18
Под Киевом на "проклятом" перекрестке авто с детьми попало в страшное ДТП: фото
15:44
Это символ единства Украины: Зеленский показал сильное видео с Донбасса
13:59
Морозы и штормовой ветер: синоптик дала детальный прогноз на 25 ноября
13:57
Избили и бросили умирать: экс-главарь боевиков ЛНР погиб страшной смертью, фото
13:11
В России произошло смертельное ЧП с самолетом: первые подробности
13:09
Водителей пришлось вырезать из салонов: жуткое ДТП в Харькове попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин оставляет за собой карт-бланш: озвучен тревожный прогноз по военной агрессии России

воскресенье, 24 ноября 2019, 16:32
переглянути новину українською

Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова уверена, что, судя по ситуации в Грузии и по тому, как российские СМИ освещают события общественных акций проевропейской партии по поводу досрочных выборов, становится понятно, что Кремль оставляет за собой карт-бланш для нового вторжения.

Такое мнение она высказала в колонке на "Апострофе".

"После войны в Грузии на части ее территории остались российские военные базы и сейчас происходит "ползучая аннексия", как ее называют местные. То есть, граница постоянно оккупированной территории движутся в сторону Грузии. Это бряцание оружием, в том числе и в сторону европейских стран. Это, как военный шантаж - очень трудно вести разговор о судьбе собственного государства, когда на тебя наводят дуло автомата или пулемета, или оружие массового уничтожения. Очень трудно играть в шахматы, когда ты передвигаешь фигуру, а тебе доской бьют по голове", - говорит правозащитница.

По ее словам, своим нынешним поступком, а именно отказом признавать особый протокол 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных конфликтов, РФ показала всему международному политикуму, что закон ей не писан.

"Ранее еще был механизм оказания влияния на Россию. Но пока агрессия набирает обороты, я не вижу тенденций к тому, что в отношении РФ применят реальное наказание, даже если Украина будет утверждать: конвенция действовала для РФ, когда 2014 года у Крыма появились "зеленые" военные без опознавательных признаков и началась оккупация части Луганской и Донецкой территории. Женевская конвенция не является эффективной в плане прекращения российской агрессии. Поэтому РФ продемонстрировала, что конвенция для нее не является аргументом и авторитетом. Это месседж, который показывает направление движения российского общества. Ни о каком добрососедстве и мире этот шаг не говорит. Ранее было запугивание оружием, танками, а сейчас оно перешло в формализованную международно-правовую плоскость", - уверена она.

По мнению Ястребовой, для того, чтобы противостоять не только России, но и любой стране, которая разворачивает агрессивную политику, пренебрегает правами людей, захватывает территории суверенных государств, нужна консолидированная позиция, которой мы, к сожалению, иногда не наблюдаем у международного сообщества.

"Когда есть враг, мы должны все объединиться и понимать, что если сегодня этот враг пришел в Украину, то завтра он может прийти в Польшу, восстановит наступление на Грузию, которое началось в 2008 году. Российская Федерация цинично демонстрирует, что ее не остановить, что международное влияние не имеет никакого значения, и политика будет такой, какой решит Путин, а также группа подконтрольных ему олигархов, парламентариев и общественных деятелей", - резюмировала она.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа"

Как Украина отметила годовщину Майдана: фото, видео и все подробности

Конец эпохи договорняков: "слуги" вляпались в новый скандал

Жесткое наказание за "дерибан" и бутылка для "Джокера": о чем заявил Арахамия на брифинге

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: