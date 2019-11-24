Путин оставляет за собой карт-бланш: озвучен тревожный прогноз по военной агрессии России

Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова уверена, что, судя по ситуации в Грузии и по тому, как российские СМИ освещают события общественных акций проевропейской партии по поводу досрочных выборов, становится понятно, что Кремль оставляет за собой карт-бланш для нового вторжения.

Такое мнение она высказала в колонке на "Апострофе".

"После войны в Грузии на части ее территории остались российские военные базы и сейчас происходит "ползучая аннексия", как ее называют местные. То есть, граница постоянно оккупированной территории движутся в сторону Грузии. Это бряцание оружием, в том числе и в сторону европейских стран. Это, как военный шантаж - очень трудно вести разговор о судьбе собственного государства, когда на тебя наводят дуло автомата или пулемета, или оружие массового уничтожения. Очень трудно играть в шахматы, когда ты передвигаешь фигуру, а тебе доской бьют по голове", - говорит правозащитница.

По ее словам, своим нынешним поступком, а именно отказом признавать особый протокол 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных конфликтов, РФ показала всему международному политикуму, что закон ей не писан.

"Ранее еще был механизм оказания влияния на Россию. Но пока агрессия набирает обороты, я не вижу тенденций к тому, что в отношении РФ применят реальное наказание, даже если Украина будет утверждать: конвенция действовала для РФ, когда 2014 года у Крыма появились "зеленые" военные без опознавательных признаков и началась оккупация части Луганской и Донецкой территории. Женевская конвенция не является эффективной в плане прекращения российской агрессии. Поэтому РФ продемонстрировала, что конвенция для нее не является аргументом и авторитетом. Это месседж, который показывает направление движения российского общества. Ни о каком добрососедстве и мире этот шаг не говорит. Ранее было запугивание оружием, танками, а сейчас оно перешло в формализованную международно-правовую плоскость", - уверена она.

По мнению Ястребовой, для того, чтобы противостоять не только России, но и любой стране, которая разворачивает агрессивную политику, пренебрегает правами людей, захватывает территории суверенных государств, нужна консолидированная позиция, которой мы, к сожалению, иногда не наблюдаем у международного сообщества.

"Когда есть враг, мы должны все объединиться и понимать, что если сегодня этот враг пришел в Украину, то завтра он может прийти в Польшу, восстановит наступление на Грузию, которое началось в 2008 году. Российская Федерация цинично демонстрирует, что ее не остановить, что международное влияние не имеет никакого значения, и политика будет такой, какой решит Путин, а также группа подконтрольных ему олигархов, парламентариев и общественных деятелей", - резюмировала она.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить.