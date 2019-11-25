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В "Слуге народа" приняли решение по нардепу-насильнику

понедельник, 25 ноября 2019, 20:23
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В понедельник, 25 ноября, народного депутата Украины Романа Иванисова исключили из состава партии и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады", - отметила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил информацию о том, что Иванисов исключен из партии "Слуга народа".

"У нас есть монобольшинство, но мы можем говорить очень откровенно: третий депутат (Иванисов - ред.) был исключен из партии "Слуга народа". И мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение, мы действительно партия народная, "Слуга народа", мы служим народу Украины, и набрали людей из народа, обычных людей", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева.

Зеленский указал, что если будут находить "что-то уголовное, какие-то новости будут о "договорняках", ну люди не идеальные, потому что это не наши родственники, не наши друзья", то таких людей будет исключать из партии "Слуга народа".

Также читайте в материале "Апострофа": Групповое изнасилование в компании с мажором: все подробности о темном прошлом "слуги" Иванисова.

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