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Чтобы был настоящим "слугой"? Зеленскому преподнесли интересный подарок в Эстонии, фото

вторник, 26 ноября 2019, 14:03
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Фото: Klymenko Time

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского подарила ему велосипед.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.

На раме велосипеда можно увидеть табличку с надписью "Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому".

"Смотрели сериал "Слуга народа", подготовились", – говорится в комментарии к опубликованным фото.

Отметим, в сериале "Слуга народа", где Владимир Зеленский играл роль президента Украины Василия Голобородько, тот передвигался именно на велосипеде. Многие ожидали от Зеленского, что он и на реальном посту президента будет ездить именно на велосипеде.

Напомним, подробнее о визите президента Украины читайте в материале "Апострофа": Курс на ЕС и "удар" по Коломойскому: как проходит визит Зеленского в Эстонию.

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