Курс на ЕС и "удар" по Коломойскому: как проходит визит Зеленского в Эстонию

Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным официальным визитом в Эстонию и уже успел сделать несколько громких заявлений, в частности, что Украина выбрала курс на ЕС и этому не может помешать олигарх Игорь Коломойский, отметившийся скандальным заявлением о России.

14:00 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому во время его визита... велосипед.

Стоит отметить, что президента Украины во время поездки в Эстонию сопровождает его супруга Елена Зеленская, министр цифровых трансформаций Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

1 / 1 1 / 1 1 / 1

12:20 Началась встреча Зеленского и президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ. В ходе пресс-конференции президент Украины заявил, что олигарх Игорь Коломойский не может диктовать украинской власти направление внешней политики.

"Коломойский - не президент Украины", - отметил Зеленский, добавив, что большинство граждан выступают за интеграцию с Европейским союзом.

Кроме того, президент Украины отметил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным встречу в "нормандском формате" во время вчерашнего телефонного звонка.

"Мы уважаем наших партнеров, мы не обсуждали темы "нормандской" встречи, потому что мы все эти темы должны обговаривать вчетвером - лидеры Германии, Франции, России, Украины. Этот разговор будет 9 числа", - сказал он.

Также Зеленский прокомментировал скандал, вызванный его телефонным разговором с Дональдом Трампом. Тему разговора подняла журналистка эстонского телевидения. Президент Украины начал ответ с сожаления по поводу того, что в Эстонии интересуются Трампом.

"Я начну с господина Трампа. К сожалению, мы находимся в Эстонии. Точнее, мне жаль, что в Эстонии интересуются, что там с Трампом. Меня в Эстонии интересуют наши отношения с Эстонией", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не любит комментировать эту историю.

"Все, что было очень секретно, все откровенно очень почитали. Мы не вмешиваемся в выборы и геополитику США. Мы говорили с нашим стратегическим партнером - США. Никакого блокирования военной помощи США сейчас нет, но не из-за моего телефонного разговора с Трампом. Ну, а все, что было в разговоре, вы читали. Наверное, еще что-то есть. У меня были два телефонных разговора с президентом США, но может появиться и третий, которого не было, так бывает", - заявил он.

10:35 Встреча началась с официальной церемонии в Президентском дворце (исторический парк Кадриорг). Зеленского встретил президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

После состоится встреча двух делегаций и совместная пресс-конференция. Во время визита также запланированы встречи Зеленского со спикером Рийгикогу (эстонского парламента) Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Зеленский в Таллине примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). Там же планируется встреча с украинской диаспорой.

Украинская делегация вместе с эстонским Президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетят мобильный военный полевой госпиталь, разработанный в сотрудничестве оборонной промышленности и Сил обороны Эстонии.

Значительная часть визита будет посвящена тематике электронных технологий. В частности, президент Украины посетит Центр e-Estonia. Также запланировано участие президентов и делегаций Эстонии и Украины в форуме Digital Society Sandbox. Он объединяет заинтересованных сторон цифрового сообщества из Эстонии и Украины, во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о сотрудничестве, который должен наладить совместную работу между ведомствами.

Закончится визит праздничным ужином, который в честь гостей устраивают Президент Керсти Кальюлайд с ее мужем Георгом-Рене Максимовски.

Во время визита в Таллинн Президента Украины будет сопровождать его жена Елена Зеленская. В составе украинской делегации ожидаются вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Напомним, перед вылетом в Эстонию Зеленский записал видеообращение с аэродрома, в котором сообщил о визите и обратился к Кабмину с требованием "решить вопрос" с зарплатами для бюджетников в Украине.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который приезжал в Киев с официальным визитом.