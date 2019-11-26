RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

09:42
Допинговые скандалы вокруг России высмеяли жесткой фотожабой
08:39
Трюки с ценниками и не только: названы популярные схемы обмана в "черную пятницу"
08:35
Ругалась матом и дралась: в Одессе сотрудница полиции устроила дикий дебош, видео
07:33
В Киеве страшное ДТП с четырьмя авто парализовало движение транспорта: фото и видео
07:15
День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
07:00
Легкий и сытный завтрак за 15 минут: 3 полезных рецепта для рабочего дня
06:59
Появилась забавная фотожаба на скандал с мэром-"шпионом" в оккупированной Горловке
06:20
В Украину пришло потепление: свежий прогноз на 26 ноября
04:15
Выдают оружие в церкви: сеть ужаснули фото диких "развлечений" детей в России
02:05
"Доцента" нет: на Донбассе "самоликвидировался" опасный боевик ЛНР, фото
00:10
Плачет и едва не падает в ноги: в Киеве рассекретили наглую мошенницу-"артистку", видео
00:07
В МВД назвали виновного в жутком ДТП с Кулебой под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нужно срочно решить: Зеленский резко обратился к Кабмину из-за зарплат для врачей и учителей

вторник, 26 ноября 2019, 09:35
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Кабинета министров "очень быстро и позитивно" решить вопрос с задержками зарплат для бюджетников.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам президента, в части областей Украины врачи и учителя не получают зарплату уже несколько месяцев.

"Доброе утро, Украина! Не для всех оно доброе. Вы знаете, мне сегодня прислали очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи, учителя не получили заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это самые важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно, очень быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", – заявил Зеленский.

В подписи к видео он добавил, что "уверен, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями".

Также читайте материал "Апострофа": Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Руководство "Слуги народа" решило, что они боги, и хотят оставить во фракции только баранчиков - Анна Скороход

Год спустя: какие секреты хранятся на возвращенных Украине кораблях

Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа"

Как Украина отметила годовщину Майдана: фото, видео и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: