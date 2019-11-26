Нужно срочно решить: Зеленский резко обратился к Кабмину из-за зарплат для врачей и учителей

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Кабинета министров "очень быстро и позитивно" решить вопрос с задержками зарплат для бюджетников.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам президента, в части областей Украины врачи и учителя не получают зарплату уже несколько месяцев.

"Доброе утро, Украина! Не для всех оно доброе. Вы знаете, мне сегодня прислали очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи, учителя не получили заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это самые важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно, очень быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", – заявил Зеленский.

В подписи к видео он добавил, что "уверен, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями".

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