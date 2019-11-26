Появилась забавная фотожаба на необычный подарок Зеленскому в Эстонии

В сети продолжают шутить по поводу велосипеда, который подарила президент Эстонии Керсти Кальюлайд украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время его визита в эту страну.

В этот раз двусмысленный подарок стал поводом для забавной фотожабы.

На картинке изображен кадр из известного советского мультсериала "Простоквашино". При этом персонаж мультика почтальон Печкин говорит свою легендарную фразу: "Я почему раньше вредный был? Потому что велосипеда у меня не было".

Как сообщал "Апостроф", двусмысленный подарок президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая во время визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского вручила ему велосипед, стал поводом для обсуждений в соцсетях. В сети оценили тонкий юмор эстонского президента.