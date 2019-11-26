В стиле "Квартала 95": сеть взорвались шутками из-за необычного подарка Зеленскому в Эстонии

Двусмысленный подарок президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая во время визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского вручила ему велосипед, стал поводом для обсуждений в соцсетях.

В сети оценили тонкий юмор эстонского президента.

"Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. Троль 80-го левела", "Пошутила в манере 95-го квартала", "Лучше бы пианино", - пишут комментаторы в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным официальным визитом в Эстонию. Здесь он уже успел сделать несколько громких заявлений, в частности, о том, что Украина выбрала курс на ЕС и этому не может помешать олигарх Игорь Коломойский.