Готов идти на мировую: эксперт указал опасную "ловушку" Путина для Украины

Миролюбивая риторика президента России Владимира Путина может стать ловушкой для Офиса президента Украины, где убеждены в его окончательном решении вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение высказал "Апострофу" аналитик "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

"Российская сторона по разным каналам – публичным и непубличным, доносит готовность хозяина Кремля идти на мировую", - утверждает эксперт, предполагая, что миролюбивость Путина может оказаться иллюзией.

Игорь Соловей напомнил, что на заседании ежегодного дискуссионного клуба "Валдай" смена тональности высказываний Путина сразу была замечена западными изданиями, которые назвали это "оттепелью".

Тогда же Путин заявил, что у него нет намерения разрушить мировой порядок, который был сформирован в основном США, и что Россия намерена сотрудничать с Вашингтоном. Кроме того, он положительно высказался о президентах США Дональде Трампе и Франции Эммануэле Макроне.

Прокремлевские эксперты также намекают, что Путину стало "некомфортно" от возросшего уровня напряжения в отношениях с США и Западом. Они обосновывают сдержанный тон Путина отражением кардинальных перемен, которые происходят во внешней политике России: она будет менее реакционной, менее оборонительной и будет меньше полагаться на грубую военную силу.

"В Кремле теперь осознают, что Грузия, Молдова и Украина не присоединятся в ближайшее время к НАТО или Евросоюзу, потому что они сами пока не собираются или же там не готовы принять эти страны. Это означает, что Россия может расслабиться и ждать, пока события повернутся в ее сторону",- заявил в комментарии Bloomberg председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

Подробнее о том, почему власти Украины готовы выполнять любое требование россиян читайте в материале "Апострофа": Зеленский, зачем такие жертвы ради Путина?