Зеленский, зачем такие жертвы ради Путина?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 26 ноября заявил, что Украина приложила все усилия для успешного проведения встречи в "нормандском формате". Осуществлен обмен пленными, разведены силы и средства на трех участках (в Станице Луганской, Золотом и Петровском), открыт мостовой переход в Станице Луганской. Теперь Украина ждет соответствующих шагов от России. Почему Зеленский идет на такие жертвы? Логику Банковой попытался объяснить аналитик "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

Власти Украины упорно выполняют все требования россиян: согласились на скандальный "план Штайнмайера"; провела разведение войск в нескольких точках линии разграничения. И даже в ответ на новые "хотелки" Кремля Банковая не произносит ни единого кривого слова в сторону российского президента. А ведь перечень его постоянно возникающих пожеланий достаточно широкий: разведение войск уже по всей линии соприкосновения; обязательное подписание итогового документа встречи президентов в "нормандском формате"; особый политический статус "ЛДНР" или хотя бы продление действующего закона об особом порядке самоуправления ОРДЛО – вплоть до прямых переговоров с местными коллаборантами. Приплел Путин сюда даже газовые споры с Украиной и новый транзитный договор, призвав "обнулить" претензии.

Правда, в последние недели из-за увеличения количества российских пожеланий уже чувствовалось раздражение: глава МИД Украины Вадим Пристайко пригрозил выходом Киева из Минских договоренностей, а также намекнул на запасные варианты урегулирования. Гневные нотки в ответ на попытки Путина "откосить" от встречи послышались даже из европейских столиц.

И все эти унижения – ради личной встречи Зеленского с Путиным.

Зачем такие жертвы?

Публичное объяснение, которое мы слышим из уст украинских чиновников "мы выполняем Минские договоренности, которые, между прочим, подписала предыдущая власть". Не публично же объясняют: надо вернуть остальных пленных. А еще – "на контакт с Москвой нас подталкивают западные партнеры". Действительно, без поддержки Запада Украина в противостоянии с Россией может не выстоять, поэтому открыто игнорировать пожелания Парижа и Берлина не стоит. И поэтому Киев честно выполняет свою часть обязательств – демонстрируя конструктив и тем самым - формальный подход России. "Дабы дурь каждого была видна", - как объясняют собеседники во властных коридорах.

Пристайко добавляет: каждый новый глава государства (независимо от фамилий) сначала пытается договориться. И не попробовать договориться Зеленский просто не может. Вот поэтому и пробует.

Неужели украинская сторона питает иллюзии насчет Путина?

И да, и нет.

Нет – потому что существует целая группа, людей, которые считают, что Путину верить нельзя. И да, такая иллюзия существует, потому что команда Зеленского поверила Путину. В ОПУ существует убеждение, что Путин окончательно принял решение вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украине. Достаточно только поговорить с ним на "Нормандии".

Как такое произошло?

Во-первых, российская сторона по разным каналам – публичным и непубличным, доносит готовность хозяина Кремля идти на мировую.

Не публично различные эмиссары передают послания, что, мол, в Кремле "царь хороший, а вот бояре плохие". "Путин хочет закончить войну, но генералы против. Дайте аргументы нашему президенту", – приблизительно такая формулировка звучит в разговорах российских посланников с украинскими визави, которые затем вкладывают эту информацию в уши украинскому президенту.

Публично же Путин тоже демонстрирует в последнее время исключительно миролюбивую риторику. На заседании ежегодного дискуссионного клуба "Валдай" западные издания моментально заметили это, назвав смену тональности Путина "оттепелью". "Президент России выбрал самую мягкую риторику за десять или больше лет, а также пренебрег несколькими возможностями для нападок на США и Европу по таким вопросам, как Украина", — написало по его итогам издание Bloomberg.

Еще Путин заявил, что у него нет намерения разрушить мировой порядок, который был сформирован в основном США, и что Россия намерена сотрудничать с Вашингтоном. И тем более, Путин положительно высказался о президентах США Дональде Трампе и Франции Эммануэле Макроне.

Подыгрывают главе Кремля и прокремлевские эксперты, намекая, что Путину стало "некомфортно" от возросшего уровня напряжения в отношениях с США и Западом. Они обосновывают сдержанный тон Путина отражением кардинальных перемен, которые происходят во внешней политике России: она будет менее реакционной, менее оборонительной и будет меньше полагаться на грубую военную силу.

"Это начало настоящего постимперского периода. Я чувствую перемены, даже если они не отражаются в риторике российского ТВ", — заявил Bloomberg председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

По его словам, "перетягивание каната" с Западом за влияние в бывших советских республиках уступило место другому подходу. В Кремле теперь осознают, что Грузия, Молдова и Украина не присоединятся в ближайшее время к НАТО или Евросоюзу, потому что они сами пока не собираются или же там не готовы принять эти страны. Это означает, что Россия может расслабиться и ждать, пока события повернутся в ее сторону, считает Лукьянов.

"Оттепель" настоящая или только ее имитация?

Вторая причина возникшего доверия Банковой к Кремлю – российская концепция "оттепели" хорошо ложится в систему координат новых украинских властей.

Так, в ОПУ существует устойчивое убеждение, что из-за экономических санкций в России сложилось тяжелое экономическое положение – и это подталкивает Кремль к уступкам .

Аналитики подтверждают, что тема присоединения Крыма действительно больше не работает для мобилизации российского общества. При этом холодильник рядового гражданина РФ стал беднее от этой аферы. Донбасс тоже принес одни проблемы: "грузы 200", поток головорезов (в прямом смысле этого слова) в РФ, а также постоянные траты из госбюджета в эту "черную дыру". Из-за этого ресурс общественной поддержки властей постоянно снижается и с каждым электоральным этапом ситуация будет все хуже. Срочно нужны какие-то победы.

В этих условиях российские конструкторы политической повестки ограждают персону Путина от критики, реализовывая концепцию: "президент сосредоточен на геополитической повестке". Ведь в Сирии, Иране, а теперь вот и в Африке, Кремль стал получать сплошные геополитические победы. Такие же победы нужны еще в Европе и США. И тут первые шаги сделаны: Россию вернули в ПАСЕ, Путина уже не стесняются приглашать в приличные страны: вот он был с визитом в Италии, а вот Макрон обещает приехать на парад в Москву 9 мая. Но еще остаются экономические санкции. И главное препятствие для их снятия – конфликт с Украиной почти во всех сферах отношений.

И Киев тут пытается сыграть на своей важности

Кроме того, собеседники в ОПУ кивают на непризнание Москвой ОРДЛО (и сравнивают с тем же Крымом), а также на дороговизну содержания оккупированных районов Донбасса. Эти факторы они тоже берут в расчет, анализируя почему Путин хочет избавиться от "ЛДНР".

С другой стороны, на Банковой предпочитают не обращать внимание на массовую выдачу там российских паспортов и строительство подобия квазигосударств, а этот фактор совсем не способствует вере в решение Путина о возвращении украинских территорий.

К тому же, глубина экономико-политического кризиса в России и запас прочности российских властей так и остались неизвестны. Вполне может оказаться, что такие слухи распространяются россиянами специально.

Еще один немаловажный фактор – субъективный. Складывается такое впечатление, что ключевые переговорщики со стороны Украины "сами обманываться рады" российским месседжам.

Взять хотя бы помощника Зеленского по международным вопросам (фактически, он теневой "министр иностранных дел") Андрея Ермака – у него длительная история бизнес отношений с россиянами. Сейчас же он очень сблизился с ближайшим другом Путина Дмитрием Козаком.

Мало того, этот помощник украинского президента в разговоре с послом США Тейлором вообще договорился до того, что в начале войны виноват не Путин, а… Порошенко! Это свидетельство американский дипломат сделал под присягой. Наблюдая за такой ситуацией со стороны, в Кремле, видимо, уже шампанское устали открывать.

Только время покажет, правильный ли путь выбрала команда Зеленского, поверив Путину. Главное на этом пути к миру – не разрушить Украину изнутри.