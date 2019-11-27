Кремль навязывает условия: озвучены итоги минских переговоров по Донбассу

В России заявили, что обеспечение гарантированной безопасности на Донбассе возможно только при условии политического урегулирования.
Об этом сообщает российское информагентство ТАСС, ссылаясь на слова полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова.
Он позитивно оценил результаты состоявшегося разведения сил на трех пилотных участках на линии разведения на Донбассе. Однако подчеркнул, что обстрелы на других участках не прекратились.
Пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины на переговорах в Минске, Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook, что Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года.
"В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решения вопроса водоснабжения в Луганской области", - отметила она.
Также Олефир подчеркнула, что со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; представлено беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, которая не подконтрольная Украине, включая участком российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое.
"Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц", - написала она.
Как сообщал "Апостроф", в ходе встречи в "нормандском формате" 9 декабря Россия планирует призвать украинское руководство к переговорам с представителями боевиков Донбасса, что может привести к их признанию Украиной.