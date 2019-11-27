Кремль навязывает условия: озвучены итоги минских переговоров по Донбассу

"Обеспечение гарантированной безопасности на Донбассе возможно только при условии политического урегулирования, системного политического диалога Киева, Донецка и Луганска. Только системный диалог может доказать, что в Киеве отказались от военного решения и действительно стремятся к миру", - считает Грызлов.

По его словам, на данный момент есть элементы диалога между Киевом и Донбассом, прежде всего в подгруппах контактной группы.

"Однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется. Мы видим, что киевская делегация в контактной группе следует именно таким инструкциям. И именно такую позицию продолжает занимать киевская власть", - заявил полпред.