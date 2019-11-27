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Толкают к признанию ЛДНР? В России выступили с наглым требованием по Донбассу

среда, 27 ноября 2019, 14:38
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В ходе встречи в "нормандском формате" 9 декабря Россия планирует призвать украинское руководство к переговорам с представителями боевиков Донбасса, что может привести к их признанию Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Он указал, что и предыдущее руководство Украины и нынешнее заявляли, что не будут общаться с представителями террористических формирований ДНР и ЛНР, и в России считают это "отказом" от выполнения Минских соглашений.

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал глава российского МИД.

Также Лавров отметил, что российская сторона ожидает от президента Украины Владимира Зеленского плана выполнения Минского комплекса мер. При этом, переговоры Киева с руководителями группировок ЛНР и ДНР, а следственно выведение их в поле легитимности как политических субъектов, Россия видит обязательным условием этого процесса.

"Президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"… Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. Это зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МИД России заявили, что принятие Киевом "формулы Штайнмайера" как основы для политического урегулирования на Донбассе является ключевым элементом для успеха саммита в "нормандском формате".

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