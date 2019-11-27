Купить смогут не все: у Зеленского сделали заявление по введению рынка земли

Депутаты от правящей партии "Слуга народа" хотят на 5 лет запретить иностранцам покупать украинскую землю , независимо от того, какими будут результаты референдума по этому вопросу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы предлагаем, чтобы украинские юрлица могли покупать землю с/х назначения только, если видом деятельности они изберут сельское хозяйство и производство. Мы также предлагаем определить ограничения относительно приобретения права собственности на землю сельскохозяйственного назначения их государственной и коммунальной собственности только лицами, зарегистрированы или находятся в пределах конкретной области, где расположен участок ", - сказал народный депутат Игорь Фрис.

Депутаты также предлагают установить 10-летний мораторий для изменения целевого назначения этих участков. После того, как указанный срок истечет, на бывших сельскохозяйственных угодьях можно будет строить жилые дома.

Нардеп Юлия Яцык требует, что покупать землю нужно разрешить только тем гражданам, которые имеют аграрное образование.

Для юрлиц она предлагает следующие ограничения: юррегистрация по месту расположения земельного участка, работа в сфере сельского хозяйства на этой территории не менее трех лет и общий объем работ или с\х продукции - не менее 50% от валового товарооборота предприятия.

Также "слуги народа" планируют запретить иностранцам в течение 5 лет покупать украинскую землю. И сделать это независимо от результатов референдума, на который вынесут этот вопрос.

Кроме этого, предлагают ужесточить ограничения по концентрации земли у одного владельца.

"Апостроф" ранее писал, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.