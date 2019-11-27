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Пытались захватить "титушки": Нацбанк выступил с срочным заявлением из-за Коломойского

среда, 27 ноября 2019, 10:17
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В Национальном банке Украины (НБУ) заявили о сфокусированной атаке в форме "спекуляций и клеветы" и "проплаченых митингов", а также о попытке насильственного вторжения "титушек".

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице НБУ.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 миллиарда долларов США, выведенных из ПриватБанка до национализации", - утверждают в Нацбанке.

В заявлении сказано, что целью этой атаки Коломойского является дискредитация НБУ, смена руководства и ручное управление Нацбанком, чтобы "избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведены из ПриватБанка средства".

Кроме того, по словам представителей Нацбанка, Коломойский пытается помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами, в частности с МВФ, который поддерживает позицию государства относительно того, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

О том, что роль заказчика в информационной кампании против НБУ принадлежит именно Игорю Коломойскому, по мнению авторов заявления, свидетельствует, в частности, тот факт, что к митингам с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Игорю Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

"Атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского. Негатив и клевету, требования и ожидания "той" стороны озвучиваются с помощью его или связанных с ним информационных ресурсов", - подчеркнули в Нацбанке.

Из-за опасений по поводу нарушения налаженной работы и безопасности сотрудников НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.

Как сообщал "Апостроф", украинскому олигарху Игорю Коломойскому могут на законодательном уровне запретить возвращать себе "ПриватБанк", который государство национализировало в декабре 2016 года.

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