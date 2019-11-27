Суд избирает меру пресечения мэру Львова: онлайн видео трансляция

В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения для городского главы Львова Андрея Садового.

Трансляция заседания доступна в YouTube.

Известно, что взять на поруки мэра Львова уже согласился городской голова Киева Виталий Кличко. В то же время мэр Садовой заявил, что надеется на "объективное решение суда". Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен.

13:40 Мэр Киева Виталий Кличко пришел в суд на слушания по делу Садового и заявил, что готов взять его на поруки.

13:32 Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что надеется на благоприятный исход дела в его отношении. Он отметил, что не располагает достаточной суммой для внесения озвученного в СМИ залога.

"У нас в семье таких денег нет", - сказал он журналистам перед началом судебных слушаний в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Садовый подчеркнул, что надеется на объективное решение суда.

12:00 Садовой прибыл на заседание суда, заявив перед этим журналистам, что верит в собственную победу.

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.

"Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", экс-министра экологии Николая Злочевского подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.