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Даже не все знают, кто такой: в сети ажиотаж из-за новых данных по рейтингу Зеленского

четверг, 28 ноября 2019, 13:25
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К концу ноября 2019 года уровень позитивного отношения украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизился до 52 процентов.

Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

В сентябре этого же года президента позитивно оценивали 73% респондентов. Новый опрос проводился с 22 по 25 ноября, и по его результатам к Зеленскому негативно относится 19% респондентов, нейтрально 28%, 2% сказали, что не знают такого политика.

Таким образом, количество граждан, которые позитивно относились к Зеленскому, снизилось на 21 процент. Полностью одобряют действия Зеленского 54% опрошенных (в октябре и начале ноября этот показатель составлял 64%), 36% не одобряют (22% в октябре и 23% в начале ноября). 11% отказались отвечать.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше, в нее не были включены аннексированный Крым и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Мнения пользователей по поводу результатов социологических опросов кардинально разделились. Многие не верят в то, что рейтинг Зеленского упал. По мнению других – падение должно быть намного больше. Некоторые отмечают, что падение рейтинга президента закономерно, поскольку люди никогда не были довольны властью. Часть пользователей также высказывает уверенность в том, что рейтинг продолжит падать.

Как ранее сообщал "Апостроф", с начала октября часть населения Украины, которая считает действующую власть под руководством президента Владимира Зеленского лучше предыдущей, резко снизилась – с 48 до 43%.

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