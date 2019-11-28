Немного "промахнулась"? Мендель взбудоражила сеть странной "выходкой" в сети, фото

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вновь оказалась в центре скандала, перепутав Литву с Латвией.

Ошибку она допустила в публикации в своем Instagram-аккаунте.

Сначала представитель главы государства подписала фото следующим образом: “Платье для латвийской командировки”. При этом недавно президент ездил не в Латвию, а Литву.

Когда в комментариях указали на ошибку, Мендель изменила пост и добавила, что во время пребывания на нынешней должности “не перепутала ни одного географического названия”.

"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за пребывание в должности я не перепутала ни одного географического названия и даже не ездила в Канаду:)" – написала в новом посте Мендель.

Интересно, что летом пресс-служба президента назвала Торонто столицей Канады. В октябре сотрудники пресс-службы Зеленского назвали Латвию Литвой.

Напомним, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о неприятных инцидентах с народными депутатами партии "Слуга народа".