"Прорыва" не будет: озвучен тревожный прогноз по встрече Зеленского с Путиным

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского понимают, что никакого прорыва после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже не будет.

Как заявил "Апострофу" политический технолог Алексей Голобуцкий, это связано с тем, что россиянам, в отличие от украинского президента, выгодно играть вдолгую.

Он не сомневается, что Путин может применить отработанную тактику политического выжидания, а Зеленский в спешке он может наделать много ошибок.

"Само проведение встречи в "нормандском формате" - уже некоторое достижение для наших властей. Надеюсь, вариант будет такой: Владимир Зеленский по итогу скажет, что он пытался договориться (с Владимиром Путиным, - "Апостроф"), но его не устраивают условия, предложенные в Париже, и поэтому Киев переходит к "плану Б" - замораживанию конфликта на Донбассе, строительству условной стены", - отметил Голобуцкий.

Альтернативой такому решению, по мнению политтехнолога, может быть только согласие с условиями Кремля. Но при таком раскладе Украине рискует получить гражданское противостояние уже на подконтрольной Киеву территории.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Встреча в "нормандском формате": сможет ли Зеленский переиграть Путина.