Топ-чиновница МИД Украины уходит в отставку: опубликован документ

В четверг, 28 ноября, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.

Соответствующие документ она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила чиновница.

Также Зеркаль поблагодарила тех, с кем работала последние пять лет.

"Мне повезло писать эту главу вместе с людьми, которые были рядом в борьбе за Достоинство и Свободу. Для нас это не просто слова, это принципы нашей жизни. Никто не давал нам поручения и не заставлял работать, мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата", – написала Зеркаль.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 ноября прокурор Константин Кулик, который является фигурантом сразу целого ряда скандалов, был уволен из органов прокуратуры.