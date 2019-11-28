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"Воюют" с женщинами: в сети ажиотаж из-за обысков ГБР у известного волонтера

четверг, 28 ноября 2019, 11:58
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В четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками к известному украинскому волонтеру Маруси Зверобой, что неоднозначно восприняли пользователи социальных сетей.

Так, люди возмущены происходящим в квартиры активистки. При этом нашлись и те, кто считает, что перед законом все равны и должны отвечать за свои действия.

Ранее правоохранители открыли уголовное дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой и волонтера Маруси Зверобой после их скандального видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал "Апостроф", следователи ГБР совместно с СБУ направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского нардепу от "Европейской солидарности" Софии Фединой.

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