Макрон сделал заявление, оправдывающее Россию: видео

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО должен больше внимания уделять борьбе с терроризмом, а не думать о возможных угрозах от России.

По словам французского лидера, Россия не является врагом НАТО.

"НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО – обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг – терроризм, который покусился на каждую из наших стран", - сказал он.

Также Макрон добавил, что его недавнее заявление о том, что НАТО находится "в коме", было полезным "предупреждением" для членов Альянса. При этом он отказался извиняться за свои слова.

Напомним, что Киев отреагировал на скандальное заявление Макрона об украинцах.