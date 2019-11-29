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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Макрон сделал заявление, оправдывающее Россию: видео

пятница, 29 ноября 2019, 09:54
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО должен больше внимания уделять борьбе с терроризмом, а не думать о возможных угрозах от России.

По словам французского лидера, Россия не является врагом НАТО.

"НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО – обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг – терроризм, который покусился на каждую из наших стран", - сказал он.

Также Макрон добавил, что его недавнее заявление о том, что НАТО находится "в коме", было полезным "предупреждением" для членов Альянса. При этом он отказался извиняться за свои слова.

Напомним, что Киев отреагировал на скандальное заявление Макрона об украинцах.

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